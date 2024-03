Variante di Borgo Rivola. Bertozzi (Fdi): “Non doveva essere finanziata con i fondi dell’alluvione”

Via libera alla variante di Borgo Rivola lungo la provinciale Casolana. Il 21 marzo scorso, il Generale Paolo Figliuolo ha visitato le colline faentine per vedere da vicino la situazione a quasi un anno dalle frane e dall’alluvione. È stata anche l’occasione per approvare alcuni progetti di viabilità. Fra questi c’è anche il progetto della variante di Borgo Rivola, che dovrebbe partire dalla cosiddetta curva Capirossi. La curva, oggi, viene percorsa con una circolazione regolamentata da un semaforo, poiché parte del manto stradale ha ceduto a seguito di un movimento franoso. Il costo dell’intervento per sistemare la provinciale e realizzare la variante è stimato in 4 milioni e 950 mila euro. Contrario a finanziare l’intervento con i fondi per l’alluvione si è sempre dichiarato Stefano Bertozzi, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, che avrebbe voluto invece vedere destinare quei fondi per altri progetti.