La Fials, la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, ha proclamato uno stato di agitazione da parte del proprio personale iscritto nelle aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna per protestare contro una serie di linee di indirizzo e di difficoltà del sistema sanitario nazionale.

In sostanza la protesta è stata indetta a fronte di:

– Mancata predisposizione piano di ammortamento relativo a ferie e ore di lavoro

straordinario maturate e non fruite.

– Tavoli separati di contrattazione decentrata.

– Uso improprio del lavoro straordinario come programmazione ordinaria del lavoro.

– Mancato scorrimento delle graduatorie di concorso.

– Mancata predisposizione di un piano volto alla contrazione ed all’inserimento del

personale con prescrizioni e limitazioni certificate dalla MDL.

– Reperibilità oltre il limite previsto dai CC.NN.LL.

– Mancato investimento sui DEP (ex passaggi di fascia).

– Uso improprio dei fondi contrattuali.

– Mancata elargizione buono pasto e parcheggi a pagamento per il personale.

– Poco trasparenza nella gestione degli incarichi.

– Demansionamento infermieristico.

– Mancata applicazione del CCNL su incarichi per OSS.

– Carenza di personale amministrativo.

– Carichi di lavoro eccessivi.