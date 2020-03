In riferimento all’articolo da voi pubblicato, Poste Italiane comunica che nei giorni 26, 27 e 28 marzo l’ufficio postale di Compiano sarà aperto per il pagamento delle pensioni e pertanto la signora potrà ritirare il pacco presentandosi agli sportelli con il relativo avviso di giacenza.

L’ufficio era rimasto chiuso dal 12 marzo scorso in seguito alla razionalizzazione delle aperture degli uffici postali, in ottemperanza alle prime disposizioni governative in tema di emergenza Covid 19.