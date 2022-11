Le opere degli studenti del liceo Torricelli-Ballardini per parlare di violenza di genere

Gli studenti del Liceo “Torricelli-Ballardini” racconta la violenza di genere. Durante la settimana di porte aperte negli ospedali indetta dall’Ausl Romagna per parlare di donne e maltrattamenti, è stata inaugurata nel salone all’ingresso dell’ospedale di Faenza la mostra “Violenza sulle donne in astratto”, realizzata dalle classi quarte e quinte del liceo artistico faentino. Per realizzare i loro lavori, ragazze e ragazzi si sono focalizzati sullo stato d’animo delle vittime di abusi e sulla loro angoscia