Anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna che ricorre l’8 marzo, si terranno in tutti i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina eventi e iniziative che vogliono offrire l’opportunità di riflettere sul ruolo della donna nella società contemporanea e promuovere l’uguaglianza di genere nella nostra società.

La rassegna “Ma adesso io” da anni offre una vasta e variegata gamma di appuntamenti, in collaborazione con le molteplici realtà del territorio che si spendono quotidianamente per sostenere le donne nei vari ambiti della loro vita. Mostre, conferenze, dibattiti, teatro, cinema, musica e molto altro fanno parte di questo ricco calendario di iniziative, che è possibile trovare su tutti i siti istituzionali dei Comuni e dell’Unione, oltre che su Facebook (https://www.facebook.com/events/410631731353474/?mibextid=zSY5dP).

Tra i tanti, è significativo ricordare che quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della fondazione dell’associazione SOS Donna, preziosa realtà locale che gestisce da anni il Servizio Fe.n.ice. – centro antiviolenza dell’Unione della Romagna Faentina. Il centro fornisce accoglienza e supporto, anche presso le case rifugio, a donne vittime di violenza coi loro figli/e, oltre a svolgere attività di prevenzione e sensibilizzazione su queste delicate tematiche.

“L’8 marzo è tutti i giorni, ma nella giornata internazionale dedicata ai diritti di tutte le donne, come collettività, vogliamo prendere questa occasione, che non deve essere unica, per riflettere sull’impatto che le disparità di genere ha sulla vita quotidiana delle donne, nel lavoro, nella famiglia, nello studio, nello sport, nella comunità – è il commento della Sindaca di Riolo Terme Federica Malavolti, Assessora in Unione con la delega alle politiche di genere – Le discriminazioni non sono lontane neanche dalle società culturali cosiddette emancipate. Nasce da qui il continuo bisogno di diffondere la consapevolezza sul tema del gap gender, il calendario dell’8 marzo “Ma Adesso Io” dell’Unione della Romagna Faentina è uno strumento per raggiungere questo obiettivo. Gli eventi sono 46 su tutto il territorio, un numero notevole che indica un fortissimo impegno delle amministrazioni dei sei comuni e delle associazioni locali per promuovere l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile.”

“Ma adesso io 2024” è un progetto realizzato dagli Assessorati alle Politiche di Genere dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, con la collaborazione del Servizio Fenice ed il contributo della Regione Emilia-Romagna. Per saperne di più, visita il sito dell’Unione della Romagna Faentina.

Ma adesso io 2024

Dal 1° al 15 marzo

RIOLO TERME – Rocca di Riolo Terme

RIVOLUZIONARIE DI IERI E DI OGGI

Mostra fotografica a cura di Aula21. Inaugurazione il 1° marzo alle 19.30 e finissage il 15 marzo alle 19.30. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Sabato 2 marzo – dalle 9.30 alle 12.30FAENZA – Associazione SOS Donna ODV (Via Laderchi, 3)

OPEN DAY. TRENT’ANNI DALLA PARTE DELLE DONNE

In occasione del 30° anniversario, il Centro Antiviolenza SOS Donna apre le porte della propria sede alla cittadinanza. Ingresso libero.

Sabato 2 marzo – ore 17.45

FAENZA – Cinema Sarti

KOKOMO CITY

Film-documentario (2023, USA) sulle vite di quattro donne trans nere e le loro esperienze come sex workers a New York e in Georgia. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Su prenotazione.

Sabato 2 marzo – ore 15.00

RIOLO TERME – Parco Francesca Tosi (Borgo Rivola)

INAUGURAZIONE PANCHINA ROSSA

In collaborazione con Coop Reno. Ingresso libero.

Domenica 3 marzo – ore 11.00

FAENZA – Fontanone

SE SUSSURRI LA TERRA TREMA

Performance, installazioni e illustrazioni di poesia visiva in onore di Aracne, donna mitologica che ha sfidato gli dèi e ciò che oggi possiamo considerare “il Potere”. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Domenica 3 marzo – ore 17.30

RIOLO TERME – Rocca di Riolo Terme

PRIME MINISTER. SCUOLA DI POLITICHE PER GIOVANI DONNE

Convegno a ingresso libero.

Dal 4 all’8 marzo

CASOLA VALSENIO – Pagina Facebook Biblioteca Comunale

STORIE DI DONNE

Consigli quotidiani di letture e film a tema, prenotabili presso la Biblioteca Comunale di Casola Valsenio.

Dal 5 al 20 marzo

CASTEL BOLOGNESE – Circolo ARCI “G. Dalmonte”

RASSEGNA “SORELLE FESTIVAL”

Dibattiti collettivi, confronti, lezioni informali, cineforum, appuntamenti musicali. Ingresso libero per i soci ARCI.

Giovedì 7 marzo – ore 21.00

CASTEL BOLOGNESE – Cinema Teatro Moderno

I RACCONTI DI PARVANA

Proiezione cinematografica. Ingresso unico a € 3,50.

Giovedì 7 marzo – ore 18.30

FAENZA – Museo Carlo Zauli

MONICA ZANI. INSTALLAZIONE ARTISTICA

Monica Zani crea un’opera inedita “site specific” che celebra la forza rivoluzionaria femminile. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Venerdì 8 marzo – ore 21.00

CASOLA VALSENIO – Biblioteca G. Pittano (Sala “Nolasco Biagi”)

OGNI DONNA NASCONDE UNA DEA

Percorso poetico e letterario sulle divinità femminili della tradizione greco-latina. Ingresso a offerta libera.

Venerdì 8 marzo – ore 21.00

FAENZA – Piccadilly

8 MARZO AL PICCADILLY

Concerto del gruppo musicale “4 Reasons”. Apertura a cura di cantautrici della zona. Ingresso libero.

Venerdì 8 marzo – ore 21.00

FAENZA – Teatro Masini

IL CALAMARO GIGANTE

Spettacolo teatrale con Angela Finocchiaro dall’omonimo romanzo di Fabio Genovesi. A pagamento (prenotazioni allo 0546 21306 – Accademia Perduta).

Dall’8 al 10 marzo – ore 8.00 – 20.00

FAENZA – Supermercati Conad e Cofra

CONAD STA CON SOS DONNA

Per ogni scontrino che sarà emesso in queste date nei supermercati Conad e Cofra, verranno donati 10 centesimi al Centro Antiviolenza di Faenza, in sostegno ai progetti rivolti alle donne vittime di violenza e ai/alle loro bambini/e.

Dall’8 al 10 marzo – ore 8.00 – 20.00

FAENZA – Supermercati Conad e Cofra

PUNTO INFORMATIVO DELL’ASSOCIAZIONE SOS DONNA

Per sollecitare e sensibilizzare la cittadinanza ad una riflessione sulla violenza alle donne, le volontarie dell’Associazione distribuiranno una mimosa alle clienti, offerta dal supermercato.

Venerdì 8 marzo – ore 17.00

FAENZA – Palazzo Milzetti

IL SOGNO DELL’ANTICO: LA MODA, IL CORPO, LA LIBERTÀ

Talk storico a cura di Paola Goretti. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Venerdì 8 marzo – ore 21.00

RIOLO TERME – Cinema Teatro Comunale

PERSEPOLIS

Proiezione del film di animazione (2007, Francia, USA). Ingresso a pagamento (gratuito per ragazzi/e fino a 14 anni).

Sabato 9 marzo – ore 11.00

FAENZA – Museo Argyllis (Via Castellani, 25 int.9)

LE DONNE DELLA RESISTENZA

Mostra dedicata alle storie e ai racconti delle staffette, partigiane e donne della Resistenza. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Sabato 9 marzo – ore 16.00

FAENZA – Bottega Bertaccini

PERFETTE SCONOSCIUTE

Presentazione del libro fotografico con la storia e le immagini della fotografa ambulante Leonilda Prato. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Sabato 9 marzo – ore 20.30

FAENZA – Teatro Masini

CORPI VIOLATI

Spettacolo di danza con brindisi finale. Ingresso a offerta libera senza prenotazione.

Sabato 9 marzo – ore 20.00

RIOLO TERME – Sala Sante Ghinassi

MEGLIO RIDERE 2024

Consegna del premio “Meglio ridere 2024” a Federica Cacciola, serata animata con musica, letture e esibizioni di danza. Ingresso libero.

Dal 9 al 24 marzo – ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00

FAENZA – Galleria della Molinella

PERFETTE SCONOSCIUTE E ALTRI MONDI

Esposizione fotografica sulla figura di Leonilda Prato. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Sabato 9 e domenica 10 marzo

CASOLA VALSENIO – Nuovo Cinema Senio

POVERE CREATURE

Ingresso a pagamento. Domenica 10 marzo – ore 17.00

BRISIGHELLA – Circolo ARCI Ambra

SEBBEN CHE SIAMO DONNE… – DONNE RESISTENTI

Letture, filmati e apericena. Evento dedicato alla scrittrice Michela Murgia. Ingresso libero.

Domenica 10 marzo – ore 10.00-12.00 / 15.00-17.00

FAENZA – Studio Lemure

TERRE DI LIBERTÀ

Laboratorio di ceramica. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso a pagamento. Gradita prenotazione (3407152565).

Domenica 10 marzo – ore 21.00

BRISIGHELLA – Foyer del Teatro Pedrini

LE STAGIONI

Concerto dell’Orchestra La Corelli con la partecipazione della scuola di Danza Artemisia di Cervia. Ingresso a pagamento.

Dal 10 marzo al 1° aprile

BRISIGHELLA – Foyer del Teatro Pedrini

MOSTRA DI OPERE DELLE ARTISTE DEL TERRITORIO

Inaugurazione domenica 10 marzo alle ore 20.00. Orari Apertura: il sabato e i festivi dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso libero.

Lunedì 11 marzo – ore 20.45

FAENZA – Circolo ARCI Prometeo

NOMI DI PIUME. VITE STRAORDINARIE DI SCRITTORI DONNE

Presentazione del libro “Nomi di piume” e incontro con l’autrice Muriel Pavoni. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Mercoledì 13 marzo – ore 17.00

FAENZA – Mellops (Corso Giuseppe Mazzini, 52/8)

AGO, FILO E CUORE

Workshop di cucito e lettura per parlare di parità di genere ai più piccoli e alle più piccole. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Giovedì 14 marzo – ore 20.30

CASOLA VALSENIO – Biblioteca G. Pittano

L’ALTRA METÀ DEL CIELO

Rassegna di poesie al femminile presentato da Rosarita Berardi. Ingresso libero.

Venerdì 15 marzo – ore 20.00

CASOLA VALSENIO – Palestra comunale A. Rossini

SERATA SENSORIALE

Nuova Arte Danza ASD propone cinque cerimonie sensoriali. Iscrizione obbligatoria (349 6302465). Gratuito per i soci, a pagamento per i non soci.

Sabato 16 marzo – ore 16.30

FAENZA – Palazzo del Podestà

MEMORABILI MEMBRA

Mostra collettiva con performance. A seguire installazione artistica di Monica Zani. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Sabato 16 marzo – ore 18.00

FAENZA – Palazzo del Podestà

RIVOLTE FEMMINILI. IL MOVIMENTO FEMMINISTA DEGLI ANNI SETTANTA E LE LOTTE DELLE DONNE PER LA CONQUISTA DEI PROPRI DIRITTI

Talk con Elena Magalotti, attivista dell’Associazione Ipazia di Cesena, dott.ssa Simona Valgimigli del Consultorio di Faenza e Elisa Ottaviani, operatrice del Centro Antiviolenza SOS Donna di Faenza. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Domenica 17 marzo – ore 10.00/12.00 – 15.00/17.00

FAENZA – Studio Lemure

TERRE DI LIBERTÀ

Laboratorio di ceramica. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso a pagamento. Gradita prenotazione (3407152565).

Domenica 17 marzo – ore 11.00

FAENZA – Fontanone

OLTRE LE APPARENZE

Presentazione del progetto ARTEmisia e dialogo filosofico in collaborazione con Filò. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Domenica 17 marzo – ore 17.00

FAENZA – Palazzo del Podestà

AVERE POTERE SU SÉ STESSE: POLITICA E FEMMINILITÀ IN MARY WOLLSTONECRAFT

Presentazione del libro della ricercatrice in filosofia politica Carlotta Cossutta. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Domenica 17 marzo – ore 17.00

SOLAROLO – Oratorio dell’Annunziata, via Foschi 6

LE AMICHE CHE VORREI

Serata di lettura a tre voci con accompagnamento musicale della pianista Eleonora Gasparri. Ingresso libero.

Lunedì 18 marzo – ore 17.30

FAENZA – Palazzo Mazzolani

PAZIENZA PORCIA LADERCHI: UNA PRINCIPESSA SENZA FAVOLA

Talk storico a cura della storica Martina Fabbri Nuccitelli, con Maria Concetta Cossa, direttrice dell’ISIA di Faenza. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Mercoledì 20 marzo – ore 20.30

CASOLA VALSENIO – Centro Sociale “Le Colonne”

MENOPAUSA: UNA FINE E UN (NUOVO) INIZIO

Incontro di divulgazione scientifica con la Dott.ssa Giuliana Tarozzi. Ingresso libero.

Dal 22 al 24 marzo

FAENZA – Palazzo del Podestà

TERRE DI LIBERTÀ

Mostra delle opere realizzate durante i laboratori ceramici del 10 e del 17 marzo. Orario di apertura: 15:30 – 18:30. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Venerdì 22 marzo – ore 20.30

CASOLA VALSENIO – Nuovo Cinema Senio

L’AMORE AL PONTE DI BAFFADI

Rappresentazione teatrale di una storia d’amore casolana interpretata dalla compagnia “La Partecipanza”. Ingresso libero.

Venerdì 22 marzo – ore 20.00

FAENZA – Palazzo del Podestà

TRANSFEMMINISMI. I NUOVI FRONTI DELLE ALLEANZE DI GENERE

Talk storico/biografico con l’attivista Porpora Marcasciano. A seguire, un concerto della Collettiva Eletronika. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Sabato 23 marzo – ore 11.00

FAENZA – Museo Argyllis (Via Castellani, 25 int.9)

IRIS VERSARI: UNA BIOGRAFIA PARTIGIANA

Presentazione del libro di Sandra Bellini e incontro con l’autrice. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.

Sabato 23 marzo – ore 18.30

FAENZA – Palazzo del Podestà

OLTRE LE PAGINE: DONNE E CORPI NEL NUOVO NUMERO DI DÀME MAGAZINE

Talk a più voci sulla rappresentazione del corpo delle donne nei media e sul loro impatto nella cultura contemporanea. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”.

Domenica 24 marzo – ore 17.30 (replica alle 19.00)

CASTEL BOLOGNESE – Ex chiesa di S. Maria della Misericordia

LE VOCI DELLE DONNE

Spettacolo con letture e danza per dar voce ai diritti delle donne. Ingresso libero.

Domenica 24 marzo – ore 18.00

FAENZA – Palazzo del Podestà

FIRE IN THE STARS

Una esibizione elettroacustica che ruota intorno al mito di Apollo e Dafne. Fa parte della rassegna di “Sorelle festival”. Ingresso libero.