Gli incontri fra domanda ed offerta di lavoro possono nascere attraverso nuove metodologie. Una, già piuttosto consolidata, è il Job speed dating, che trae ispirazione dalla dinamica dello speed dating – letteralmente “appuntamento veloce” – tra single alla ricerca dell’anima gemella e si applica ai colloqui di lavoro, concepiti come veloci selezioni del personale.

Ed è proprio un Job speed dating quello che il Centro per l’impiego di Ravenna propone mercoledì 28/02 alle 14:30, incentrato sui settori elettrico e meccanico: aspiranti assemblatori, manutentori, montatori, elettricisti, impiantisti…ma anche manovali con buona manualità maturata in altri settori (es. saldatura, edilizia, falegnameria…)

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’agenzia ADECCO – filiale di Ravenna, che in ambito elettrico e meccanico sta gestendo ricerche di personale, per esempio, nelle zone del Porto s. Vitale, Bassette, Fornace Zarattini, Russi, Alfonsine.

Solo per quel pomeriggio, al Centro per l’impiego sarà possibile incontrare direttamente un selezionatore di Adecco per un colloquio di pochi minuti, tramite il quale verificare se ci sia corrispondenza tra le proprie competenze e disponibilità e le proposte di lavoro dell’agenzia. Se in questo primo contatto… scatta la scintilla, si passa alla fase successiva, concordando poi un approfondimento con un colloquio tradizionale.