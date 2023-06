Lunedì 5 giugno 2023 si apriranno le iscrizioni a “Lavori in Unione”, il progetto dedicato a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni residenti nei Comuni dell’Unione Romagna Faentina o frequentanti le scuole dell’Unione.

Il progetto “Lavori in Unione” vuole offrire l’opportunità di cimentarsi in attività a favore della comunità, attraverso percorsi di due o più settimane, in cui volontarie e volontari potranno conoscere le varie realtà che operano nel territorio della Romagna Faentina.

A chi parteciperà verrà donato un biglietto omaggio per un ingresso nelle piscine comunali del territorio e al termine del percorso verrà rilasciato un attestato, che permetterà a chi frequenterà l’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado di ottenere crediti scolastici.

Questa possibilità è ancora più importante perché permette ai ragazzi e alle ragazze di continuare a sperimentarsi nel sostegno alla comunità, grazie alla grande adesione di molte realtà territoriali che li accompagneranno nella loro esperienza.

I progetti tra cui le ragazze e i ragazzi potranno scegliere spazieranno tra diversi ambiti: ambientale, culturale, educativo, solidarietà, sportivo e ricreativo, comunicazione e informazione.

Ogni percorso prevede la presenza di un tutor e la copertura assicurativa.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare l’home page del sito dell’Unione Romagna Faentina e il sito dell’Informagiovani, o contattare lo Sportello Informafamiglie allo 0546 691871 o l’Informagiovani allo 0546 691878.

Per agevolare l’iscrizione è preferibile scaricare il modulo apposito e compilarlo a casa, lasciando vuoti i campi del progetto e del periodo.

Si raccomanda di consultare periodicamente la brochure – in continuo aggiornamento – dove sono raccolte le proposte di volontariato. Alcune realtà sono state colpite dall’alluvione e al momento non possono accogliere volontari, ma si confida e si spera in una loro rapida ripresa.