Dal pomeriggio di lunedì 3 luglio personale delle GEV e dell’APS ‘Il mondo che vorrei’, riconoscibili dalle pettorine indicante il nome dell’associazione, incaricati dal Comune di Faenza, per una quindicina di giorni, distribuirà il prodotto per il trattamento del controllo biologico del ciclo delle zanzare. Verrà consegnato un volantino con le istruzioni e il prodotto che si presenta in tavolette solide. La durata del trattamento è di due/tre mesi.

In caso di assenza dei residenti il prodotto verrà lasciato nelle buchette delle lettere o nelle immediate vicinanze degli ingressi. Se le abitazioni fossero sfitte, quindi senza inquilini, saranno gli stessi volontari delle GEV e dell’associazione ‘Il mondo che vorrei’ a fare i trattamenti con un prodotto in forma liquida direttamente nei pozzetti e nei ristagni solo nelle zone comuni raggiungibili. Il personale incaricato non è autorizzato a entrare nelle abitazioni private.