Pedalata per la Pace per le vie di Faenza | VIDEO

Pedalata per la pace con partenza da Piazza del Popolo promossa da Fiab Faenza. Una pedalata contro la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. Ma anche una pedalata contro l’espansione adottata dalla Nato nell’Est Europa. Una manifestazione contro tutte le guerre e contro l’invio di armi in zone di conflitto.

I manifestanti chiedono una smilitarizzazione nucleare dei paesi dell’ex federazione Sovietica confinanti con la Russia, un’Ucraina Paese neutrale, un’Italia libera da testate nucleari e territorio neutrale di pace fuori dalla Nato: “Concentriamo tutti i nostri sforzi verso la pace e impegniamo risorse economiche per contrastare i cambiamenti climatici per una transazione ecologica.”