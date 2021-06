Inaugurato il Rifugio del Cane dell’Enpa di Faenza

Inaugurato il nuovo Rifugio del cane dell’Enpa di Faenza. Alla nuova struttura, che sorge a fianco del canile comunale di via Plicca, mancano solo gli ultimi ritocchi. Oltre 600 mila euro l’investimento dell’associazione. La nuova sede offrirà rifugio ai cani abbandonati o smarriti. Un’area sarà totalmente dedicata al transito in struttura dei gatti. Una struttura ideata per mantenere una temperatura gradevole anche durante l’estate: ampi box, aree sgambamento, ettari a disposizione per passeggiate e un servizio di pensione aperto ai faentini. Prossimamente verrà invece costruito il muro per ricordare tutti coloro che hanno contribuito con donazioni alla realizzazione del rifugio