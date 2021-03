Un anno di pandemia, il bilancio della Croce Rossa a fianco dei faentini

Un anno di pandemia per la Croce Rossa. Con i volontari della sezione faentina abbiamo fatto un bilancio di questi 12 mesi di attività caratterizzati dal coronavirus. Da una parte i servizi tradizionali, mai interrotti. Dall’altra le nuove attività a cui i volontari sono stati chiamati in supporto alla popolazione e alle istituzioni, al pari di molte altre attività associative del territorio: dai servizi di spesa, alle attività ai centri vaccinali o ai drive through. Una Croce Rossa che non si è mai fermata e che continua a formare nuovi volontari. Sono 250 attualmente le persone impegnate nella sezione manfreda.