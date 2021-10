Domani sera, giovedì 14 ottobre, alle 20:45, si terrà il primo appuntamento del Programma Adolescenza insieme al professor Enrico Galiano, insegnante, autore di romanzi e creatore di contenuti web. Il titolo dell’incontro online “L’arte di educare sbagliando”: uno sguardo ironico, ma non per questo meno autentico o coinvolgente, sull’essere educatori che hanno paura di fallire e finire per vedere l’opportunità che si nasconde dietro all’errore come occasione di reagire e imparare per noi e per gli altri.

“L’evento – sottolinea l’assessore ai Servizi alla Comunità del Comune di Faenza – viene dopo l’incontro coinvolgente e partecipato del professore Enrico Galiano con gli studenti. Mi auguro che, anche questa serata sia, come le altre, una ricca fonte di stimoli e di preziosi contributi per genitori e insegnanti”.

Per partecipare all’incontro è necessario manifestare il proprio interesse inviando una mail a informafamiglie@romagnafaentina.it oppure contattare il 0546-691871. Gli interessati riceveranno le indicazioni per collegarsi all’incontro via mail.

Sempre per continuare a riflettere sulle nuove sfide educative, il prossimo incontro sarà mercoledì 27 ottobre, alle 20:45, sarà la volta di Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore con ‘Essere adolescenti oggi: nuove sfide evolutive e educative’.