I consiglieri comunali Gianfilippo Rolando e Giacomo Ercolani, esponenti della Lega Salvini Premier, hanno presentato un’interrogazione in vista del primo consiglio comunale focalizzata sul tema della chiusura di via Baiona per permettere i lavori di riqualificazione dei ponti sul canale Magni:

“A fronte dei disagi oggettivi soprattutto per la comunità dei Lidi Nord che subiranno con la chiusura dei ponti, la giunta comunale è chiamata con questa interrogazione a rispondere in maniera costruttiva ad alcuni quesiti.

La misura del problema la vediamo con un esempio: con la Baiona non interrotta da Porto Corsini per arrivare in un punto come potrebbe essere il centro commerciale Teodora si percorrono 10km, con la chiusura dei 2 ponti la distanza facendo il giro largo dalla Romea si raddoppia diventando 20km.

Visto tali circostanze applicate a tutte le variabili del caso è necessario che la giunta muova una serie di interventi affinché la situazione nel territorio possa continuare ad essere accettabile.

SI INTERROGANO SINDACO E GIUNTA