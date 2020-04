L’appello del Mago Casanova per l’Ospedale di Ravenna

Anche il mago Antonio Casanova invita a donare per la raccolta fondi lanciata da Cuore e Territorio a favore del nosocomio cittadino.

Dai cittadini sono già arrivati 23mila euro con i quali sono stati acquistati dispositivi protettivi per l’Ospedale, per i medici di famiglia e le forze dell’ordine; 2 ventilatori polmonari; 10 caschi completi di generatore di ventilazione non invasiva.

Si può donare con bonifico bancario intestato a Cuore e Territorio presso Cassa di Risparmio Ravenna – Iban IT02F0627013100CC0000027952. La causale è: donazione per coronavirus.