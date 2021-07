I facilitatori alle relazioni interne della Regione Emilia Romagna, Gabriele Lanzi ed Elena Mazzoni rispondono con una nota alla consigliera Silvia Piccinini.

Siamo rimasti sorpresi dal fatto che la consigliera Silvia Piccinini trovi il tempo per continuare ad alimentare una polemica senza senso, che non ha motivo di esistere semplicemente perché il compito di organizzare i gruppi sul territorio non rientra tra le sue prerogative, bensì tra quelle dei facilitatori per le relazioni interne democraticamente eletti a livello regionale che si occupano di mantenere i rapporti con gli eletti del MoVimento all’interno della Regione, i rapporti con i gruppi locali e di supportare le liste in occasione delle elezioni comunali e regionali, in coordinamento con lo staff nazionale.

Proprio per questo è errato affermare che non è presente alcuna organizzazione interna. L’organizzazione interna del Movimento 5 Stelle esiste ed è chiara tutti, meno che a lei, probabilmente.

Ci sono dei facilitatori che sono attualmente in carica fino all’eventuale riorganizzazione o alla loro sostituzione. Con rammarico constatiamo però che la stessa Piccinini continua a disconoscere l’operato di tali organi. Pertanto il referente su Ravenna non può che essere Gallonetto.

Il suo nome – peraltro – non è stato imposto da nessuno – come si vorrebbe fare con Maiolini – ma è il risultato di un percorso che ha raccolto tutte le istanze dei gruppi del territorio ravennate trovando una sintesi nella sua figura. Se Maiolini vuole entrare a dare una mano sarà il benvenuto, ma attualmente è ancora da considerarsi un esponente di una lista civica.