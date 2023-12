Lando Norris a Faenza per il Trofeo Bandini: “Fonte di ispirazione”

Lorenzo Bandini e il Trofeo Bandini sono fonte di ispirazione. Così Lando Norris (205 punti in campionato, 7 podi, sesto posto in classifica) e il Team Principal della McLaren Andrea Stella hanno salutato la premiazione che li ha visti protagonisti a Faenza il 10 dicembre. Il pilota britannico ha vinto il premio Bandini 2023. Tante persone, moltissimi giovani, ad accoglierlo in città. La delegazione della squadra inglese ha visitato diversi luoghi simbolo del centro storico, sempre attorniata dalla folla desiderosa di foto e autografi. La mente è andata anche all’alluvione. Durante la cerimonia ufficiale, nel Palazzo del Podestà, è stata rilanciata la campagna di raccolta fondi per aiutare la popolazione.