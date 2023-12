Alle 17.30 inoltre incontrerà i giornalisti all’osteria Passatelli di via Ponte Marino 19. Vannacci ha vissuto, fino al primo anno di scuola elementare, a Ravenna, dove il padre, capitano di artiglieria, in quel momento era stato assegnato e che viene pure citata nel suo libro. Quindi a lungo vi ha trascorso le vacanze estive Marina di Ravenna fino ai 16 anni. Erano trent’anni che non tornava nella città romagnola: lo ha fatto assieme alla moglie e alle due figlie per alcuni giorni nei quali presentare il libro e visitare le chiese bizantine e i loro mosaici.