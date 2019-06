L’Amata Brancaleone e il Patto di collaborazione 2019-2021 con il Comune di Ravenna

Il nuovo Patto di collaborazione dell’Associazione Amata Brancaleone con il Comune di Ravenna per gli anni 2019-2021 è in fase di definizione e presenta tra le novità:

– proposta di restauro e decorazione del rivestimento esterno della centralina per il controllo della qualità dell’aria gestita da ARPA-E;

– Festa di Halloween per bambini con gara di intaglio delle zucche;

– concorso per le scuole medie denominato “Le avventure di Sir Brancaleone”.