Tentato furto nella notte alla tabaccheria di via Fratelli Rosselli. A renderlo noto è la stessa titolare che ha pubblicato fu Facebook il video delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso i ladri nel loro tentativo di intrusione. Due i malviventi ripresi con il volto nascosto dagli occhi elettronici mentre tentano di fare irruzione nell’attività commerciale passando per una grata posta davanti al negozio e che da accesso ai locali sottostanti la tabaccheria. Un’operazione complessa, durata almeno quaranta minuti, agevolata da un cantiere che ha permesso di nascondere i due complici agli occhi degli automobilisti in transito su via Fratelli Rosselli. Il piano però non è andato a buon fine. I ladri infatti si sono ritrovati nella cantina dell’abitazione adiacente alla tabaccheria e, non trovando niente di valore da rubare, sono stati costretti ad abbandonare il colpo a mani vuote.