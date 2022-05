Inaugurato in piazza Bernini il monumento per dire “No” alla violenza sulle donne | VIDEO

Inaugurato in piazza Bernini il totem in mosaico per dire “No” alla violenza sulle donne, realizzato dal Collettivo “Racconti Ravennati”, con il sostegno del quartiere Alberti. Il mosaico rappresenta cinque fiori recisi, cinque calle, gli stessi fiori raffigurati nelle mattonelle “I Fiori di Ravenna – Ravenna città amica delle donne”, che proprio partendo dal quartiere Alberti hanno iniziato a diffondersi in città. Diversi gli sponsor che hanno sostenuto la nuova iniziativa: Confartigianato, Cna, Confesercenti, La Cassa, Publimedia e Edit. Il monumento simboleggia l’attività coordinata della rete a sostegno delle donne vittime di violenza