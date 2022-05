Il 14 e il 15 maggio saranno nuovamente Giornate Volontarie Senz’Auto: tanti eventi in programma | VIDEO

Sabato 14 e domenica 15 maggio sarà di nuovo la Giornata Volontaria Senz’Auto. Tante le iniziative in programma sul tema dell’inclusione, dell’ecologia, del movimento e della cultura. La giornata era nata l’anno scorso, in piena pandemia, per sensibilizzare sulle condizioni di vita delle persone con disabilità. Quest’anno l’evento si ripete grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio, con il coordinamento dell’associazione Cinquanta per Mille e del Gruppo Disabilità Faenza, in collaborazione con il Museo Zauli e con il supporto del Credito Cooperativo come Green Partner. Un regalo per chi frequenterà almeno un evento di ogni singolo tema