Due tentati furti e un colpo messo a segno. È il bilancio degli episodi di criminalità avvenuti in centro a Ravenna nella notte fra martedì e mercoledì quando sono state colpite tre diverse attività. Non si sa se i responsabili siano i medesimi o se le azioni siano frutto di autori diversi.

Il primo allarme a scattare è stato quello del Caffè Il Nazionale, in Piazza del Popolo, dove i ladri hanno sfondato la vetrina, ma senza riuscire ad entrare nell’attività. Poco più tardi e poco distante, alle Poste di Piazza Garibaldi, qualcuno ha tentato di forzare lo sportello bancomat, ma senza riuscire a portare a compimento i propri propositi, danneggiando però la macchinetta e rendendola inutilizzabile.

In via Ugo Bassi ha invece subito la visita dei ladri “Il cobra e la luna”, attività legata al mondo dei tatuaggi e dei piercing. I ladri hanno sfondato la vetrina e sono entrati nei locali, rubando vari oggetti dal valore di mille euro.

Sui tre differenti casi indagano Carabinieri e Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Locale.

Nella stessa notte ladri sono stati segnalati anche in via Ragone Vecchio, a Ragone, dove hanno tentato di fare irruzione in alcune abitazioni. Anche in questo caso sono stati allertati i carabinieri.