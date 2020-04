In questi giorni la squadra di rugby “Passatelli” della sezione OLD del Ravenna Rugby ha raccolto la somma di Euro 4.300, da donare al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Ravenna.

Il presidente Michele Maestri “ Con questo gesto abbiamo voluto dare un segnale che lo sport non è insensibile e vuole fare la propria parte in un momento di grande difficoltà per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, superando l’indifferenza, dare un esempio di vicinanza agli operatori sanitari e a quanti in questo momento sono in prima linea per curare e alleviare le sofferenze delle persone. I Passatelli sono costantemente impegnati in molte iniziative benefiche del territorio e di pieno sostegno alle attività giovanili del Ravenna Rugby di cui fanno parte. I componenti la squadra si son autotassati – continua Maestri- per raccogliere la somma, ma non solo, nei giorni scorsi hanno risposto alla richiesta di donazione del sangue dell’Ospedale di Ravenna e subito, chi poteva, una decina di loro si sono recati all’Ospedale di Ravenna per donare sangue, oggi o domani verrà predisposto il bonifico all’Ospedale.

Il sodalizio “Passatelli che vanta circa circa 50 iscritti, medici avvocati ,liberi professionisti, operai, impiegati e anche disoccupati, è nato nel 2009, oggi partecipano ad incontri amatoriali in Italia e all’estero, sono la sezione OLD del Ravenna Rugby ed è composto da ex giocatori e nuovi inserimenti, nella quale oggi si allena e gioca, quando è libero da impegni, anche Roberto Fagnani Assessore allo sport e ai Lavori Pubblici. Non è singolare, il nome “Passatelli” per una squadra di rugby, che è un piatto tipico del nostro territorio ma nello stesso tempo sottolinea lo status dei giocatori non più giovani, per rimarcare il nostro attaccamento al territorio,inoltre, l’anno scorso abbiamo stampato sulle magliette la volta di Galla Placidia- conclude Maestri -Passione e appartenenza al territorio – partecipazione attiva è il nostro motto, nella vita e nello sport, abbiamo cercato di dimostrarlo con questi gesti solidali. Noi ci siamo, vinceremo!