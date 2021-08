Nuovo problema al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ravenna illustrato in consiglio comunale da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, dopo alcune segnalazioni. Ancisi, nel suo racconto che sarà vagliato dall’Azienda Sanitaria, ha descritto un reparto caratterizzato da una forza lavoro sottodimensionata, con lunghi tempi di attesa di 4-5 ore e pazienti che firmano la liberatoria, andandosene dall’ospedale accettando di non essere stati visitati