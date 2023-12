La Scuola Vela del Circolo Velico Ravennate conferma anche nel corso del 2023 gli ottimi numeri registrati lo scorso anno, ciò nonostante un avvio di stagione reso complicato dalle conseguenze dell’alluvione che ha colpito il ravennate.

Aperti ai ragazzini dai 6 ai 12 anni e animati da alcuni tra i più affermati professionisti del settore, i corsi organizzati dal Circolo Velico Ravennate avvicinano i più giovani al mondo della vela: un ambiente tecnico e competitivo, dove la maturazione sportiva e umana avanzano di pari passo in totale sicurezza. Ad apprezzare l’offerta del Circolo Velico Ravennate sono anche le famiglie, che sottolineano la puntualità dell’organizzazione e le qualità delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dal sodalizio bizantino.

Durante i mesi di giugno e luglio i corsi hanno avuto durata bisettimanale, diventata poi settimanale ad agosto, e contato sulla partecipazione di giovani provenienti principalmente del territorio ravennate, ciò in virtù del Progetto VelaScuola che, organizzato durante i mesi invernali presso molti Istituti scolastici della città, è servito per mettere a conoscenza oltre mille ragazzi in merito alle attività del Circolo Velico Ravennate

Il successo è stato tale che il circolo, per andare incontro a richieste di genitori con ragazzi più grandi rispetto al target prefissato, ha organizzato corsi pomeridiani riservati a velisti più esperti di età compresa tra i 13 e i 16 anni a bordo dei TOM28, imbarcazioni a chiglia solitamente utilizzate per gli eventi di match race.

Sempre attenta alla sostenibilità e al “green”, la Scuola Vela del Circolo Velico Ravennate è stata tra le prime dell’XI Zona ad introdurre momenti dedicati all’educazione ambientale, alla biologia marina e ai laboratori creativi. In tale ottica sono state avviate diverse collaborazioni, come quelle con i Carabinieri Reparto Biodiversità di Punta Marina, che ha offerto la possibilità agli allievi di poter visitare le aree all’interno della pineta di Marina di Ravenna, normalmente non fruibile al pubblico, e vedere da vicino cervi, tartarughe terrestri, l’aviofaunai e la vegetazione tipica del sottobosco.

Tra i partner di riferimento della Scuola Vela del Circolo Velico Ravennate si è confermato anche nel corso del 2023 il Centro Sperimentale Cestha di Marina di Ravenna dove gli allievi vengono aiutati ad essere più sensibili nei confronti della sostenibilità ambientale, nel rispettare il mare e la sua fauna, che proprio presso il centro viene riabilitate in vista del reinserimento in natura.

Il momento ludico e fantasioso è invece stato rappresentato dall’Associazione Tralenuvole, il cui intervento è stata l’occasione per inviare ai ragazzi un messaggio costruttivo sul riuso e riciclo dei materiali.

Come sempre, la stagione della Scuola Vela del Circolo Velico Ravennate ha raggiunto il culmine della sua attività con lo svolgimento del Trofeo Panzavolta. Giunto alla ventitreesima edizione, ha visto la partecipazione di una sessantina di giovani provenienti dalle scuole del Circolo Vela Punta Marina, Club Nautico Amici Vela Cervia, Circolo Nautico del Savio, 151 Riccione H2O, Circolo Nautico Torre Pedrera e Yacht Club Rimini ed è stato vinto proprio dalla squadra del Circolo Velico Ravennate, che fino a inizio di dicembre ha continuato l’attività ed implementato la squadra Cadetti Optimist e RS Feva, dove si sono aggiunti nuovi equipaggi provenienti proprio dai corsi di vela estivi.

Per quanto riguarda il 2024 si inizierà con alcuni incontri invernali dedicati agli allievi più giovani, con appuntamenti di formazione dello staff istruttori, e con il citato Progetto VelaScuola che, come detto, permette di divulgare la cultura nautica all’interno degli istituti didattici stimolando in modo diretto l’interesse dei potenziali allievi.