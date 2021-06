Sabato 26 giugno sarà a Faenza, in piazza Nenni, Francesca Mazzoleni, regista di Punta sacra. Il film ha vinto, tra gli altri, il premio speciale della giuria di Alice nella città durante il festival del cinema di Roma 2020 e il Nastro d’argento per il miglior documentario nel 2021.

Punta Sacra è un documentario che prende il nome dal piccolo triangolo di terra dove il Tevere e il mare si incontrano, nell’idroscalo di Ostia. Qui vive una comunità di circa 500 famiglie, isolata, che, nonostante la zona decadente, sente il legame con il territorio e si ritrova spesso a lottare contro la natura e l’uomo per salvarlo. Fra le famiglia di Punta Sacra c’è quella di Franca, è lei la voce narrante del documentario, che mostra il dissidio vissuto dalla comunità, incerta se lasciare per sempre quel posto o cedere al legame con la terra e restare.

: Regole di accesso

L’ingresso è consentito soltanto dal lato Piazza del Popolo. È obbligatorio indossare la mascherina fino a quando non si sarà seduti e mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro. Dispenser di gel disinfettante sono a disposizione. Si consiglia vivamente di presentarsi con congruo anticipo per evitare assembramenti. Al termine seguire le indicazioni degli addetti che provvederanno a far defluire il pubblico con ordine da entrambe le uscite.

N.B. La proiezione di tutti i film avverrà senza intervallo.

Giugno e luglio, apertura ore 20:30; inizio proiezioni 21:30.

Intero 6€, ridotti 5€, scontatissimo soci CCRV e under 20 4€.