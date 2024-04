La Polizia festeggia 172 anni dalla fondazione: “Preoccupante aumento della conflittualità domestica”

La Polizia di Stato compie 172 anni. Come ogni edizione, la festa è un’occasione per premiare gli agenti che si sono particolarmente distinti in servizio e per tratteggiare un bilancio dell’ultimo anno. Il Questore Lucio Pennella ha evidenziato come stiano aumentando gli episodi di conflittualità domestica, che hanno richiesto 178 interventi da parte della Polizia. Aumento contenuto dei furti in abitazione e fra i trend in aumento anche il preoccupante uso dei cellulari mentre si guida. Nel suo bilancio il questore ha sottolineato l’attività nella zona della stazione, i 124 provvedimenti di espulsione e i 5 rimpatri, i 30 chili di droga e i 235 mila euro in contanti sequestrati ed ha particolarmente evidenziato due operazioni: l’arresto dello scippatore seriale a Ravenna e le misure cautelari che hanno colpito diversi giovani a Faenza, colpevoli di aggressioni e risse.