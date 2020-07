La Pigna contro il progetto della mini E55: “Inutile, conviene passare da Ferrara”

L’ipotesi della mini E55 che ha preso piede in questi giorni a Ravenna sta trovando diversi estimatori. L’accordo fra la ministra De Micheli e l’assessore regionale Corsini per una nuova superstrada alternativa alla Romea per collegare Ravenna con Mestre sta trovando il gradimento del mondo economico. L’ultimo ente ad esprimersi favorevolmente sul progetto in ordine di tempo è la Camera di Commercio, che sottolinea come sarà indispensabile migliorare i collegamenti di Ravenna con il Paese in vista dell’approfondimento dei fondali del Candiano.

Chi non è d’accordo con questa visione è la lista civica La Pigna che, per voce dell’ingegnere Andrea Barbieri, autore del progetto della Ravegnana bis, sollecita un tracciato diverso, diretto a Ferrara, considerato più allineato con la realtà odierna e con maggiori sbocchi commerciali