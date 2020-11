In considerazione della nota della FIPAV, che ha stabilito la sospensione per l’attività di interesse nazionale di ogni ordine e grado (ad eccezione dei campionati nazionali di serie A) e il rinvio dell’inizio dei campionati al mese di gennaio 2021, la Pallavolo Faenza ha disposto la sospensione di tutte le attività sportive in palestra sino al prossimo 29 Novembre.