La golfista faentina Alessandra ‘Ale’ Donati entrerà a far parte della Squadra Agonistica Paralimpica del Royal Park I Roveri Golf Club di Torino.

Il Royal Park I Roveri Golf Club, circolo situato nello splendido Parco della Mandria a Torino, è uno dei più prestigiosi d’Italia, teatro di numerosi eventi internazionali tra cui l’Open d’Italia e l’European Amateur Championship. Al suo interno vi è inoltre la Edoardo Molinari Golf Academy, una scuola di golf presieduta dal grande golfista torinese, vice Capitano del Team Europeo alla prossima Ryder Cup.

‘Quando ho ricevuto la telefonata da parte del General Manager de Il Royal Park I Roveri Golf Club in cui mi proponeva di far parte della loro Squadra Paralimpica, non potevo crederci. Il circolo ospita già da due anni l’Open d’Italia per Golfisti con Disabilità organizzato dalla Federazione Italiana Golf, e grazie all’apporto fondamentale del mio caro amico, nonché Campione Italiano categoria Stableford in carica, Gregorio Guglielminetti, è uno dei circoli di golf all’avanguardia in Italia per ciò che riguarda l’inclusione’ dice Ale Donati.

‘In questi anni il golf paralimpico ha fatto passi da gigante: grazie all’impegno dell’European Disabled Golf Association (EDGA), ente per il quale svolgo attività di volontariato, il golf per disabili inizia finalmente ad avere una sua visibilità.’

‘Il prossimo anno, con la Ryder Cup al Marco Simone di Roma, si parlerà sempre di più di golf, uno sport appassionante e davvero inclusivo. Grazie al sistema dell’handicap, si gioca senza alcuna ‘divisione’ tra disabili e non. Proprio così, si gioca sempre tutti assieme’.

Alessandra Donati è appena tornata dal Portogallo dove ha partecipato all’EDGA Algarve Open 2022, una gara valida per il ranking mondiale dei golfisti con disabilità, che ha visto la partecipazione di 80 golfisti provenienti da 14 nazioni.

‘Sono molto soddisfatta del mio 6° posto in Portogallo. Questa gara segna per me un nuovo inizio, il lavoro svolto assieme alla coach Camilla Mortigliengo dell’Edoardo Molinari Golf Academy sta già dando degli ottimi risultati, e sono convinta di poter migliorare ulteriormente il mio gioco in vista degli impegni del 2023. Ringrazio anche il maestro Giovanni Dassù con il quale mi preparo al Golf Le Fonti di Castel San Pietro Terme. Inoltre un ringraziamento particolare agli istruttori dell’ASD Disabili di Faenza per il prezioso lavoro svolto in piscina’.

Quali saranno gli impegni per il 2023?

‘Gli impegni principali sono rappresentati dalle due gare italiane valide per il ranking mondiale per golfisti con disabilità: a giugno si disputerà l’Italian Open for Disabled Golfers al Royal Park I Roveri, mentre a settembre il Giovanni Nasi & Diasorin International al Golf Torino. Oltre queste due competizioni, spero di riuscire a partecipare ad alcune gare all’estero, chiudendo la stagione in Portogallo’.