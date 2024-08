La fuga dopo la rapina termina con un incidente: malvivente esce di strada e si schianta contro un’auto

Si è concluso con un incidente alla rotatoria 11 Settembre 2001, lungo la Romea Sud, davanti all’ex Casa del Popolo di Fosso Ghiaia, l’inseguimento di un rapinatore che aveva colpito a Cervia, dove aveva svaligiato il distributore di carburante IP sulla Statale 16. Erano le 3 della notte fra lunedì e martedì, quando il malvivente è stato sorpreso dai Carabinieri della locale compagnia. L’uomo, un ultra cinquantenne, per il quale non sono state diffuse le generalità, è fuggito al volante di una Fiat Punto in direzione di Ravenna. Arrivato a Fosso Ghiaia, ha perso il controllo della vettura all’uscita della rotatoria, finendo all’interno del parcheggio davanti al bar, andando a sbattere contro un’auto in sosta. Il ladro è quindi stato fermato dai carabinieri. Per arrestarne la fuga, erano arrivate nel frattempo a Fosso Ghiaia anche un paio di volanti da Ravenna. Gli agenti in servizio hanno quindi allertato i soccorsi. All’ex Casa del Popolo sono così giunti un’ambulanza del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. Per il fuggitivo le conseguenze dopo l’incidente stradale sono state lievi, sembra che l’uomo sia rimasto ferito dallo scoppio dell’airbag, ed è stato trasportato all’ospedale di Ravenna. Alla Polizia Locale di Ravenna spetterà la registrazione dei rilievi dello schianto.