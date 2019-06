La “Folle Corsa delle Bighe” lascia via Cavour dopo 16 anni per approdare in un circuito nazionale composto dai Comuni di Acqui Terme (AL), promotore dell’iniziativa, Pont Saint Martin (AO), Scheggia e Pascelupo (PG) e Faenza. Le rappresentanze del Rione Verde, insieme ai Sindaci dei Comuni interessati e a Domizio Piroddi, Assessore alle Politiche Economiche del Comune di Faenza, hanno siglato il protocollo di intenti il 7 giugno scorso, in occasione della Cena Propiziatoria della Bigorda presso la sede del Rione di Porta Montanara. In tale occasione è stato stilato un calendario di eventi che fissa in sabato 29 giugno la data della prima tappa del “campionato” durante i “Ludi Aquaenses”, manifestazione che si svolge presso l’Area Archi Romani di Acqui Terme ,alla quale parteciperà un equipaggio del Rione Verde, accompagnato dallo stesso Assessore Piroddi . La tappa successiva si svolgerà proprio a Faenza il 16 Luglio prossimo,nella nostra meravigliosa Piazza del Popolo, in occasione dei Martedì d’Estate 2019. In quella serata gli equipaggi provenienti dalle varie “Città di Bighe” si misureranno con gli equipaggi faentini presenti. Al Rione Verde, in via Cavour 37 a Faenza presso il Greenta Bar ,(0546 681281) sono già aperte le iscrizioni per chiunque voglia partecipare alla “goliardica competizione”. Oltre ai vincitori della “Folle corsa delle Bighe”, saranno premiati “Miss Biga”, “Mr. Marcantonio” e la Biga più folkloristica. La manifestazione avrà inizio alle ore 20,00 e, oltre alla corsa delle Bighe,offrirà anche spettacoli di combattimenti medioevali “ARPA DEL DIAVOLO” , odalische con le loro danze del ventre “LES FLEURS ARABESQUES” ed il concerto del Gruppo Rotatemporis, che produrrà ritmi di tempi ormai perduti !