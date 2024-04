La Compagnia Teatrale “Siamoseri” porta in scena lo spettacolo “UNA COMMEDIA” alla sua terza replica, nella cornice delle Artificerie Almagià, con una importante finalità benefica.

Il giovane Dante è un rappresentante farmaceutico fallito che, nel giorno del suo compleanno, si ritrova catapultato in un inferno improbabile e psichedelico nel quale dovrà affrontare tutti i gironi dei peccati capitali, per poter fare ritorno a casa.

L’incasso dello spettacolo andrà a contribuire all’acquisto per la Pubblica Assistenza di un’ambulanza per il trasporto di pazienti in dialisi e persone con disabilità

Lavoro precario, tradimenti, mode e stereotipi saranno i compagni di un viaggio “lastricato di buone intenzioni” che lo getteranno in una spirale di sconforto, tristezza e solitudine prima che la provvidenza, il coraggio e la coscienza di sé diventino gli unici appigli per affrontare il suo cammino.

Sotto la guida esperta Virgilio, Dante affronterà uno ad uno tutti i demoni del suo passato, impersonificati dai grotteschi abitanti dei gironi che avranno il compito di metterlo di fronte alle scelte della sua vita.

Superbia, accidia, lussuria, ira, gola, invidia e avarizia saranno i pretesti per affrontare tematiche sociali ed individuali, dove lo scopo è quello di fare riflettere lo spettatore sull’inutilità del giudizio, sul valore della libertà e dell’indipendenza, tutto sempre all’insegna del divertimento e della comicità.

Soggetti testi e sceneggiature originali, corroborate dalle opere di Andrea Chiesi utilizzate come fontali, e dalle musiche della band ravennate “KUF”

Il cast si compone di 14 Attori diretti dal Regista e Autore Carlo Lamacchia: “L’obiettivo è quello di fare ridere e sorridere il pubblico affrontando tematiche profonde ma con grande leggerezza e goliardia, affinché resti quantomeno con dubbi e domande invece di facili risposte”

“È un bellissimo traguardo per la nostra associazione organizzare finalmente uno spettacolo che ha come proposito anche quello di raccogliere fondi per beneficenza” commenta il Presidente della Associazione Culturale Siamoseri Matteo Dalmonte. “Ancor di più siamo orgogliosi di poter contribuire alla causa della Pubblica Assistenza di Ravenna, da sempre e sempre presente sul nostro meraviglioso territorio”