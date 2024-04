Torri Hamon: Ancisi chiede di conservarne una, ma senza creare un’area pubblica

Conservare una delle due Torri Hamon, senza trasformare il sito industriale in un’area pubblica, ma come semplice memoria storica per la città. A chiederlo in consiglio comunale è stata il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi che ha chiesto semplicemente che il manufatto, per il quale non sono ancora partiti i lavori di demolizione, venga messo in sicurezza e continui a stagliarsi sulla Darsena.

Secondo la visione di Lista per Ravenna, infatti, la torre non comporterebbe criticità al parco fotovoltaico che andrà a sorgere dopo che l’area sarà venduta all’Autorità Portuale. Secondo l’analisi del gruppo politico, la torre non andrebbe ad oscurare il sole e quindi non comprometterebbe la produzione di energia elettrica. In conclusione non sarebbe obbligatorio l’abbattimento.