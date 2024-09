A riaprire la Stagione musicale de La Corelli al Teatro Pedrini di Brisighella sarà un concerto eccezionale, che vedrà la partecipazione in qualità di Direttore ospite del grande Manlio Benzi, che torna a dirigere l’Orchestra accogliendo l’invito del Direttore artistico e musicale Jacopo Rivani.

L’appuntamento è per domenica 22 settembre alle ore 21 nel foyer del Teatro con “La vita celeste agli occhi di un bambino”. L’Orchestra Corelli affronterà la Quarta Sinfonia in Sol maggiore di Gustav Mahler, vero punto di svolta nell’evoluzione artistica dell’autore, che in questa pagina esplora i temi dell’innocenza, della vita pastorale e della spiritualità con un approccio intimista e riflessivo. A Manlio Benzi, secondo prestigioso nome di spicco tra i direttori ospiti del cartellone, il compito di guidare l’Orchestra tra le pagine della meravigliosa e complessa partitura. Un curriculum ricchissimo, quello del Maestro, già direttore musicale del Teatro Nazionale Serbo di Novi Sad e scritturato da prestigiosi teatri nazionali ed esteri per importanti titoli operistici e sinfonici. Benzi ha diretto, tra le altre, l’Orchestra National de France, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Accademia di Santa Cecilia, i Munchner Symphoniker, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, del Teatro Regio di Torino, del Teatro Comunale di Bologna e della Fenice di Venezia ed è titolare dal 1999 della cattedra di Direzione orchestrale presso il Conservatorio “Rossini” di Pesaro, città proclamata Capitale della Cultura per questo 2024.