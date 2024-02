Il ciclo di assemblee territoriali “La Cia incontra gli associati” prosegue nel ravennate e in tutte le altre zone romagnole.



Giovedì 15 febbraio l’appuntamento è a Ravenna alle ore 20.15 nella Sala “Nullo Baldini” (via Faentina, 106).

Organizzata da Cia-Agricoltori Italiani Romagna, la serie di incontri rappresenta l’occasione per illustrare l’attività dell’Organizzazione, gli impegni e le azioni portati avanti nei tavoli di confronto istituzionali e per affrontare i principali temi di attualità, per un confronto sulle tante questioni aperte che il settore e gli agricoltori stanno affrontando.

Nel corso delle assemblee spazio dedicato anche alle tematiche legate alle calamità che hanno colpito la Romagna nel 2023 con una disamina dello stato dell’arte dei provvedimenti e riflessioni su quali potranno essere le prospettive future.

Nel territorio ravennate si svolgerà ancora una tappa, martedì 20 febbraio a Massa Lombarda.

“La Cia incontra gli associati” proseguirà poi fino al 28 febbraio e gli appuntamenti restanti si svolgeranno nel forlivese-cesenate e nel riminese.