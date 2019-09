Come ogni anno, il Comune di Casola Valsenio e IF – ImolaFaenza Tourism Company, hanno aderito all’evento dell’Istituto Beni Culturali-IBC “Vivi il Verde”, con una visita al Parco del Cardello tenuta dal prof. Roberto Rinaldi Ceroni, che illustrerà il progetto portato avanti da lui con l’Istituto Tecnico Agrario “Scarabelli” grazie al quale sono stati applicati dei QRcode su alcune piante, per dare ai visitatori maggiori informazioni su di esse e sul bellissimo parco del Cardello, la Casa Museo di Alfredo Oriani.

L’appuntamento è per le ore 10.30, al Cardello in Via Cardello 15 a Casola Valsenio. L’ingresso è gratuito, e riservato a chi si inscriverà entro il 19/09/2019.

Per iscrizioni: 054671044 – iat.rioloterme@imolafaenza.it

Informazioni: Il Cardello, Casa Museo di Alfredo Oriani 0546 710 44 iat.rioloterme@imolafaenza.it www.imolafaenza.it