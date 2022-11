Martedì 20 novembre presso l’Asilo Nido “Mongolfiera” è avvenuta la consegna dei 22 tablet contenenti il software “Padlet” finanziati grazie al prezioso intervento della Bcc ravennate forlivese e imolese. Alla presenza per la BCC di Pietro Roncuzzi membro del Comitato Locale di Ravenna, Lorenzo Gardenghi capo Area Territoriale di Ravenna e Federico Ruggeri consulente Servizio Corporate e del Presidente della Cooperativa Michele Babini le educatrici e i bimbi presenti hanno accolto la donazione con entusiasmo consapevoli delle opportunità che si apriranno nei percorsi di condivisione con le famiglie.

I tablet che saranno utilizzati in tutti gli Asili gestiti dalla Cooperativa il Cerchio saranno dotati di un software specifico per creare uno spazio virtuale per la documentazione del nido tramite l’uso del Padlet che conterrà:

Informazioni istituzionali: regolamenti, menù, etc.

Chi siamo: un’area dedicata alla presentazione del personale della sezione, dei bambini e del progetto educativo.

Esperienze e scoperte: si tratta di una sezione dedicata alla documentazione, con materiale video e fotografico, della vita del servizio, delle esperienze e delle scoperte dei bambini. Consente altresì alle famiglie di mantenere un legame a distanza anche quando i bambini sono assenti;

“L’angolo pedagogico”: curato dai professionisti che periodicamente approfondiscono argomenti inerenti all’infanzia con letture, link, in base alle richieste espresse dai genitori.

Comunicazioni itineranti: promozione eventi del territorio, incontri/assemblee, laboratori…

Possibilità per i genitori di potere interagire con commenti, domande sulla documentazione del nido.

Una pagina virtuale così strutturata avrà password di accesso (per garantire la privacy) per le sezioni della documentazione e potrà essere arricchita anche da ciò che le Amministrazioni Comunali riterranno più opportuno, come ad esempio link alle pagine istituzionali.

Sempre più la documentazione assume un ruolo importante perché per i bambini/e raccoglie e rielabora le tracce che lasciano nel momento stesso in cui vivono le esperienze, sia nei percorsi individuali, sia nel caso in cui assumano il significato di memoria del percorso condiviso in gruppo.

Il Padlet è quindi inteso come un’opportunità di documentazione, adeguata per proseguire l’attività di documentazione e divulgazione di una cultura dell’infanzia, rendendo visibili gli intenti progettuali dei servizi. Per i genitori rappresenta la possibilità di entrare virtualmente all’interno del servizio, per poi poter ripercorrere e condividere, insieme ai propri bambini le esperienze vissute.

Il Padlet è una delle più utilizzate applicazioni educative presenti in rete. La sua grande popolarità è dovuta alla sua semplicità e versatilità e alla possibilità di poter condividere una bacheca virtuale con chi volete, consentendo a tutti di costruire contenuti digitali in maniera collaborativa.

In pratica si mette a disposizione un muro che può essere settato a piacimento: può restare uno spazio privato in cui inserire contenuti, oppure può diventare una lavagna pubblica in cui chiunque (o chi ha una password) può entrare e, a seconda dei permessi che attribuirete, leggere, scrivere o modificare i contributi degli altri.”