Dopo l’insediamento della giunta e del consiglio comunale, si è tenuta una riunione del comitato di coordinamento e dei candidati della lista “Insieme salviamo Solarolo”:

“Considerando la nostra limitatissima possibilità “economico-organizzativa” di contatto con la maggioranza della popolazione con il nostro Programma, ci eravamo posti l’obbiettivo di ottenere 100 voti. (valutando pure che la “Sinistra” alle precedenti elezioni politiche del 2022 (con una candidata locale), aveva ottenuto 53 voti (il 2,36 %), ed alle concomitanti Europee odierne 80 voti (il 3,67 % – la più alta in Provincia di Ravenna), i 194 (pari all’8,88 %) di voti ottenuti da “Insieme salviamo Solarolo”, ci hanno proiettato con un rappresentante in Consiglio Comunale” ricorda Ermanno Zacchini, coordinatore del comitato.

“Conclusasi la “fase elettorale”, il Comitato Cittadino Promotore e Sostenitore della LISTA ELETTORALE “INSIEME SALVIAMO SOLAROLO” non ha più ragione di essere, pertanto con voto unanime si è deciso lo scioglimento del Comitato e conseguentemente anche lo scioglimento del relativo Comitato di Coordinamento”.

“Con l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale si è costituito anche il “Gruppo Consigliare INSIEME SALVIAMO SOLAROLO”, seppur composto solo dal nostro Candidato Sindaco Ermanno Zacchini.

La lista N° 3 voleva “cambiare Solarolo”, invece Solarolo l’ha cambiata la lista N° 2 eleggendo Maria Diletta Beltrani, prima Sindaca di Solarolo.

Vogliamo sperare che questo sia un cambiamento “in meglio”, scuotendo il Paese dall’immobilismo, con la ripresa ed il progresso di Solarolo!

Noi “INSIEME SALVIAMO SOLAROLO”, essendo quelli per i quali non è importante “CHI FA!” le cose buone ed utili alla crescita di Solarolo, ma “CHE SI FACCIANO!” Crediamo sia necessario per il bene del Paese che “in questo quinquennio che ci aspetta”, essere di stimolo e sostegno alla nuova Sindaca ed agli Amministratori eletti per stimolarli a realizzare questo, ed anche a sostenerli se opereranno in questo senso, sia che ce lo chiedano o meno!”

“Il Gruppo Consigliare “INSIEME SALVIAMO SOLAROLO” costituitosi in Consiglio Comunale, avrà una sua vita autonoma e conformemente alle regole del Consiglio Comunale di Solarolo; qualora l’attuale consigliere decidesse di ritirarsi la successione andrà in conformità ai voti ottenuti da ciascun candidato, al primo non eletto, e cosi a seguire in caso di rinuncia del succedente: in caso vi siano succedenti con parità di voti, democraticamente ed amichevolmente dovrebbero accordarsi tra di loro sul “a chi dare la precedenza”. Il componente il “Gruppo Consigliare” (attuale o futuro), nell’espletamento delle sue funzioni consulterà (per le problematiche non ordinarie), i restanti 9 componenti della ex Lista Elettorale, e più assiduamente per questioni urgenti i 4 in pectore alla successione: FLORENC TABAKU, IRENE DELLA CIANA, MARIO SETTEMBRINI e MANUEL SGALABERNA. Il Candidati della Lista hanno approvato all’unanimità questa metodologia”.

Cosa farà adesso la lista ?

“Il patrimonio di idee, le testimonianze di adesione raccolte nel periodo della campagna elettorale tra la cittadinanza ed i consensi ricevuti con il voto nella cabina elettorale in queste elezioni, riteniamo non debba andare disperso (ciò è emerso dal dibattito in questa e nella precedente riunione): si decide pertanto di dare un seguito a questa esperienza positiva, creando una “cosa futura”.

Si da unanimemente mandato ad ERMANNO ZACCHINI (Coordinatore), assieme ad un “GRUPPO CONSULTIVO” (di facile convocazione), composto da: FLORENC TABAKU, MARIO SETTEMBRINI, GIAN PAOLO TONI, DANTE DALL’ARNO, (più una donna in base alla occasionale disponibilità tra IRENE DELLA CIANA, NATASCIA SARTONI e MARIA VIRGINIA ZACCHINI), avente il compito di studiare le modalità di costituire la “cosa futura”: una Associazione “non profit”, avente lo scopo di studiare le problematiche della nostra Comunità, il sostegno per risolverle presso gli Enti Preposti; il trasparente contatto con la popolazione e la salvaguardia del Patrimonio Storico Culturale di Solarolo.

Questo “GRUPPO” è incaricato di studiarne la forma legale, gli obblighi economici, proporre una denominazione e forma giuridica, formalizzare una proposta di Statuto e Regolamento da sottoporre successivamente all’approvazione in una Assemblea Costituente e di un numero minimo legale di aderenti-costituenti.

Inoltre l’Associazione dovrà avere un “Giornalino” (o “Bollettino d’Informazione”), ed aprire pure una propria Pagina “Facebook”.

Il Rapporto di collaborazione con la redazione del giornalino “TRA’ IL SENIO ED IL SANTERNO”, iniziato con l’EDIZIONE “SPECIALE ELEZIONI”, verrà mantenuto e se propostoci ampliato! Verrà mantenuta pure la pagina Facebook “INSIEME SALVIAMO SOLAROLO” sotto-definendola “Gruppo Consigliare”.”