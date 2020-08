A creato molta preoccupazione l’incidente stradale avvenuto in via Gazzolo, nella prima periferia faentina, nella mattinata di martedì 18 agosto. Feriti due poliziotti in servizio, precipitati con l’auto di servizio in un canale durante un inseguimento. Un inseguimento nato a Lugo dove un’auto, una BMW X1, non si è fermata ad un normale controllo stradale degli agenti. L’automobilista ha superato le forze dell’ordine ed ha iniziato a scappare ad alta velocità. Durante la fuga, la BMW ha imboccato via Gazzolo, via molto stretta che collega via Lugo con la via Emilia. Vistosi in difficoltà e col rischio di essere raggiunto dalla volante di Polizia, l’automobilista ha tentato il gesto estremo ed ha saltato il fosso a lato della carreggiata, finendo in un campo. Destino opposto per i due agenti di polizia, che, a quanto sembra, hanno tentato di imitare la scelta del fuggitivo, terminando però il proprio salto nel fosso, contro l’argine.

Dopo la chiamata alla centrale operativa, sul posto sono arrivate un’ambulanza, l’auto con il medico a bordo e l’elicottero del 118. I due poliziotti in servizio sono stati trasportati all’ospedale di Faenza. L’uomo al volante della Bmw è quindi riuscito a scappare ed è attualmente ancora ricercato