Iniziate le Olimpiadi: il saluto del faentino Alberani dalla cerimonia d’apertura

Nella serata di Tokyo si è tenuta la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Nella rappresentativa di El Salvador ha sfilato anche il faentino Gianluca Alberani, allenatore della squadra di nuoto per lo Stato dell’America Centrale: due gli atleti qualificati Marcelo Acosta, con Alberani alla seconda olimpiade, e Celina Marquez. Domani è già tempo di gare. Oltre ai due atleti di El Salvador, Alberani ha visto qualificarsi 12 nuotatori del proprio team con sede in Florida, l’Azura Florida Acquatics. In attesa dei primi tempi in acqua, Alberani ha voluto inviarci un saluto direttamente dalla cerimonia olimpica