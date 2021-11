Iniziata la copertura della torre esterna del Palazzo del Podestà | VIDEO

Sono iniziati nella giornata di martedì i lavori per l’installazione dei pannelli sulla torre medievale del Palazzo del Podestà. All’incirca fra un mese la torre, che racchiude al suo interno la seconda scala d’accesso al Salone dell’Arengo del palazzo, indispensabile uscita di emergenza, apparirà nella sua veste definitiva. Abbandonata infatti l’idea di ricoprire la costruzione con pannelli decorativi che riproducessero l’aspetto di un’antica torre medievale, la scala di ferro in piazza Martiri della Libertà sarà avvolta da pannelli ondulati in acciaio che nelle prossime settimane si ossideranno riproducendo un colore più armonico con l’intera struttura