Incidente oggi pomeriggio alle 14.15 sulla SS16 al km 171.600 poco dopo l’uscita per Cervia direzione Ravenna, coinvolti tre veicoli: una Toyota Corolla, una Audi A 3 e una Jeep. La dinamica dell incidente è al vaglio della Polizia Locale di Cervia che ha dovuto chiudere completamente la Statale a causa dei due veicoli sulla sede stradale ed alcuni pezzi di carrozzeria, mentre la Jeep coinvolta è volata fuori nel campo adiacente saltando il guardrail. Due i feriti, un uomo (conducente Toyota) e una donna (trasportata sulla Jeep) ricoverati con codici di media gravità al Bufalini a Cesena in ambulanza. Sul posto i Vigili del Fuoco ed I Carabinieri a supporto per la gestione del traffico che si è congestionato.