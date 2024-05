Alcuni malviventi questa notte hanno sfondato, alla guida di un furgone rubato, le vetrine del Conad di Riolo Terme, riuscendo ad entrare nei locali e portando via la cassaforte.

Ma come riporta Brighella Aperta, i ladri sembra che hanno proseguito verso Brisighella. Nel frattempo hanno abbandonato il furgone utilizzato e ne hanno rubato un altro sembra di proprietà di un artigiano.

“Arrivati attorno alle ore 3,00 circa presso il Conad brisighellese, si ipotizza, in base a vistosi segni sulla pavimentazione, che abbiano legato i pilasti di cemento che sono a protezione della vetrina (probabilmente con delle corde che hanno agganciato al furgone per poterli spostare), per poi utilizzare il furgone stesso come ariete per sfondare la vetrina. Qui però hanno incontrato grosse difficoltà per asportare la cassaforte così, visto che immaginavano di non aver molto tempo per via dell’allarme collegato con le forze dell’ordine, hanno desistito senza nulla prendere e sono fuggiti alla volta di Meldola in direzione dell’ennesimo supermercato, naturalmente cambiando ancora una volta automezzo con un altro rubato, ma questa volta sembra si tratti di un autovettura, forse per essere più veloci.

Non sappiamo se ha avuto successo quest’ultima incursione, quel che è certo è che i malviventi sono riusciti a dileguarsi nelle prime ore del mattino lasciando dietro una scia di danni impressionanti.

Per quanto riguarda Brisighella, dopo nemmeno troppo tempo dall’accaduto, le forze dell’ordine sono giunte sul posto, ma purtroppo, dopo aver accertato che i ladri sono rimasti a bocca asciutta, non è rimasto loro che fare gli accertamenti di rito e prelevare i filmati della videosorveglianza.” (Fonte: Fb – Brisighella Aperta notizie dal territorio)