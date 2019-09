Incidente sul lavoro nella mattinata di mercoledì a Ravenna, in via XIV Luglio, dove un operaio è caduto da un ponteggio. L’uomo, soccorso dai colleghi prima e dal personale del 118 poi, non dovrebbe essere in pericolo di vita ed è stato ricoverato all’ospedale di Ravenna con lesioni di media gravità. Sul posto sono quindi giunti i carabinieri e l’ispettorato del lavoro per risalire alla causa dell’incidente.