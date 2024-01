“L’incidente che gira sui social, avvenuto ancora una volta nella nostra circonvallazione l’altro giorno, che trova coinvolta una autovettura vittima di una inversione ad “U” praticata da un altro automibilista, è l’ennesimo campanello di allarme su questa arteria.

E’ evidente come i velox installati, che dovevano risolvere molti dei mali, non possano nulla contro inversioni ad U od invasioni di corsia dovute a malori o distrazione. Come il susseguirsi di tragici eventi testimoni.

Lo spartitraffico, che chiedo allo sfinimento da tempo immemore, è l’unico vero salvavita per questa strada.

Si dia immediatamente il via ad un confronto con l’ufficio tecnico del ministero dei trasporti per capire con certezza quali siano strade e modalità percorribili, per mettere poi a bilancio il lavoro.

Dando così seguito agli impegni presi dal consiglio comunale.

Tutte le coscienze di chi amministra sono coinvolte.”

Alessio Grillini

Italia Viva