Scontro fra due treni nelle campagne di Faenza, sotto il cavalcavia di via Corleto. Coinvolti un Frecciarossa, partito da Lecce e diretto a Venezia, e un regionale. 17 i feriti, tutti però in forma molto lieve.

Trenitalia informa che: “Resta sospesa almeno fino alle 10 di lunedì 11 dicembre la circolazione ferroviaria fra Forlì e Faenza, sulla linea Bologna–Rimini, dopo l’urto fra due treni avvenuto nella serata del 10 dicembre», a spiegarlo è Trenitalia in una nota. I treni Alta Velocità sono instradati da Rimini a Faenza sul percorso alternativo via Ravenna, con ritardi superiori a 60 minuti.

Anche i Regionali Veloci Piacenza – Ancona sono deviati via Faenza – Ravenna ed effettuano tutte le fermate fra Ravenna e Rimini. I Regionali veloci Bologna-Ravenna-Rimini sono cancellati tra Ravenna e Rimini. A partire dalle 7 è attivo un servizio di bus fra Faenza e Forlì. «Questa riprogrammazione comporterà modifiche degli orari e l’aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. L’utilizzo dei bus, inoltre, potrebbe comportare un numero di posti disponibili inferiore rispetto al normale servizio offerto. Si consiglia, pertanto, di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Il personale di Customer Care di Trenitalia e Trenitalia Tper è presente nelle stazioni per fornire informazioni utili per i viaggiatori. Informazioni anche nella sezione Infomobilità di Trenitalia e su trenitaliatper.it”.

Matteo Salvini in una nota ha spiegato che «sta seguendo con attenzione quanto successo in provincia di Ravenna, dove si è verificato un urto tra treni». A comunicarlo il Mit (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti): «Il Vicepremier e Ministro, in particolare, sta chiedendo accurate relazioni sulle condizioni e l’assistenza dei feriti – seppur lievi – sulla protezione di tutti i passeggeri per il completamento del viaggio, sulla rapida individuazione delle cause e di eventuali responsabilità».