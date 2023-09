Sono iniziati ieri e termineranno domani i lavori, a cura della Provincia di Ravenna e del valore di circa centomila euro, per ripristinare completamente la viabilità della strada provinciale 306R Casolana – Riolese tra Castelbolognese e Riolo Terme, in particolare all’altezza del chilometro 4,9 in corrispondenza della strada comunale via Zinzalina.

Si tratta del completamento del primo intervento di somma urgenza eseguito a maggio, che aveva comportato l’istituzione del senso unico alternato.

Ora verrà tolta la condotta di attraversamento in lamiera ondulata – tipo finsider – sottostante la strada, danneggiata dall’alluvione, che sarà sostituita con elementi in calcestruzzo prefabbricato per complessivi 20 metri di lunghezza; e verrà ripristinata la circolazione a doppio senso.

“Anche in questo caso – sottolinea il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale – la spesa è stata anticipata dalla Provincia, perché era indispensabile ripristinare questo come tantissimi altri collegamenti il più velocemente possibile. È senz’altro molto positiva la recente notizia che lo Stato rimborserà tali interventi, ma colgo l’occasione per ribadire che è altrettanto fondamentale, vista la mole di progetti ancora da realizzare, che il Governo preveda procedure semplificate e la possibilità per gli enti locali di potenziare temporaneamente gli organici per i prossimi due anni, nei quali dovranno essere realizzati numerosissimi progetti e interventi sulle nostre strade. Si tratta di una questione fondamentale, tanto quanto lo è quella degli indennizzi a famiglie e imprese; su tutti questi temi non arretreremo di un passo”.