A Ravenna i funerali di Elisa Bravi, la mamma 31enne uccisa a Glorie di Bagnacavallo

Lunedì 23 dicembre si sono celebrati i funerali di Elisa Bravi, la donna 31enne morta strangolata nella notte fra mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre in un casolare a Glorie di Bagnacavallo, in via Aguta. La cerimonia religiosa ha avuto luogo nella Chiesa di San Lorenzo in Cesarea, prima della partenza per il cimitero di Massa Castello.

Elisa lascia due figlie piccole, Rebecca e Beatrice. Immenso il dolore dei genitori Antonella e Gian Luca e di tutti gli altri familiari e parenti.

La scomparsa sembra essere legata ad una lite avvenuta con il marito Riccardo Pondi. Non risulta che Elisa si fosse rivolta a qualche Centro antiviolenza, nonostante il momento difficile che la coppia stava attraversando.

Le offerte raccolte durante la cerimonia saranno devolute all’associazione Linea Rosa e Casa delle donne di Ravenna.