Due settimane di musical a Ravenna grazie alla nuova rassegna di Capit e Chorus Fantasy

“Musical ? …e perché no!!!” è la nuova rassegna musicale in arrivo ad ottobre a Ravenna, promossa da Amici della Capit, Chorus Fantasy e dal Comune di Ravenna. Dal 4 al 21 ottobre si susseguiranno al teatro Alighieri e al teatro Rasi concerti e spettacoli di solisti e formazioni corali come il Chorus Fantasy, il gruppo Ekos Vocal Ensemble di Vignola o il gruppo Incontroll’arte di Argenta. Spazio anche a masterclass con docenti di primo piano, il nome più conosciuto è quello di Giò Di Tonno, e a flash mob per coinvolgere la città.